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Sigara zammı ile birlikte en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatları güncellendi. Zam haberlerinin duyurumasının ardından vatandaşlar "Sigara zammı sonrasında sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun cevabını arıyor. Geçtiğimiz ay yapılan sigara zammıyla birlikte en ucuz sigara fiyatı 36,50 TL olmuştu. Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Sigara fiyatlarındaki değişiklik 4 Temmuz'da gerçekleşti. İşte 8 Temmuz 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en yüksek güncel sigara fiyatları...