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        Sigara zammı sonrası en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Sigara fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigara zammı haberini Twitter üzerinden duyurdu. Aybaş, "Bir sigara grubuna 5 TL zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek" açıklamasında bulundu. Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncellendi. İşte 6 Temmuz güncel sigara fiyatları...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 11:31
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        Sigara zammı sonrası en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatı araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz ay gelen sigara zammının ardından en ucuz sigara fiyatı 36,50 TL olmuştu. Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Sigara fiyatlarındaki değişiklik 4 Temmuz'da gerçekleşti. İşte 6 Temmuz 2023 sigara zammı sonrası en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatlarında son durum...

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        SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

        Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.

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        "BİR SİGARA GRUBUNA 5 TL ZAM GEÇİŞİ OLDU!"

        Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu.

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        EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI

        Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 36 TL olması bekleniyor.

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