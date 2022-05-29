Sigara fiyatları dün gece yaşanan ÖTV zammı sonrasında artış yaşadı. Özel Tüketim Vergisi ÖTV'nin sigara fiyatları üzerinde artış oranı %10 oldu. Tüketiciler ise güncel sigara fiyatlarını araştırıyor. 2022 yılı içerisinde totalde 8 TL'lik artış yaşayan sigara fiyatları bir kez daha zamlandı. Peki, "Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" İşte, 29 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları...