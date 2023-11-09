Sigara zammı sonrasında en ucuz sigara fiyatları 52 TL'ye yükseldi! İşte 9 Kasım zamlı sigara fiyatları
Sigara zammı ile yeni zamlı sigara fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Bir sigara grubundaki tüm sigaralara 5 TL zam geldi. 2 Kasım'dan itibaren geçerli olan sigara zammının ardından sigara fiyatları 55 ile 58 TL arasında değişiklik gösterirken en ucuz sigara fiyatı ise 52 lira oldu. İşte 9 Kasım 2023 en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...
Son dakika sigara zammının ardından en düşük ve en yüksek sigara fiyatları araştırmaları hız kazandı. Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamaya göre bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldiği duyuruldu. 2 Kasım itibarıyla geçerli olan sigara zammı ile birlikte güncel zamlı sigara fiyatları takip edilmeye başlandı. İşte 9 Kasım 2023 sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatlarında son durum...
SİGARAYA ZAM GELDİ!
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadesini kullandı.
SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
Geçtiğimiz günlerde sigara gruplarına gelen zamlar 2 Kasım tarihi itibarı ile geçerli olmuştu.
BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM YANSIDI
7 Kasım Salı günü itibarıyla bir sigara grubuna daha zam yansıdı.
EN UCUZ SİGARA 52 TL OLDU
Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 58 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
EKİM AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ
Ekim ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.