Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SİGARA ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?

        Sigara zammı Ocak 2025: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?

        Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. 6 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte birçok kalemde ÖTV artışı gündeme geldi. ÖTV zammı sonrası tütün ürünü kullanıcıları, paket fiyatları için araştırmalara başladı. Bilindiği üzere Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde, tütün mamullerine uygulanan Maktu ve Asgari Maktu Vergi tutarları Ocak ve Temmuz aylarında son 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleniyor. Peki, sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, sigaraya ÖTV zammı son dakika gelişmeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 15:15 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sigara zammı son dakika haberleri arasında yerini aldı. Aralık ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre son 6 aylık Yİ-ÜFE yüzde 7,56 olarak gerçekleşti. 2025 Ocak ayı itibarıyla alkollü içkiler ve sigarada ÖTV oranı artırıldı. Paket başına uygulanan Maktu Vergi tutarının yükselmesinin ardından sigaraya zam gelmesi bekleniyor. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, ÖTV zammı sonrası zamlı sigara fiyatları hakkında bilgiler…

        2

        SON 6 AYLIK Yİ-ÜFE YÜZDE 7,56 OLDU

        Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde, tütün mamullerine uygulanan Maktu ve Asgari Maktu Vergi tutarları Ocak ve Temmuz aylarında son 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleniyor.

        TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verilerine göre son 6 aylık Yİ-ÜFE yüzde 7,56 olarak gerçekleşti.

        3

        SİGARADA ÖTV ORANI ARTIRILDI

        Sigara ve alkollü içkilerin ÖTV'si yüzde 7,56 yükseldi.

        Bu çerçevede Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlandığı üzere 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren sigaralarda paket başına uygulanan Maktu Vergi tutarı 7,8000 TL’den 8,3896 TL’ye, Asgari Maktu Vergi tutarı ise 34,052 TL’den 36,626 TL’ye çıkarıldı.

        4

        EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        ÖTV artışının ardından sigaralara ortalama paket başına 3 TL civarında bir zam gelmesi bekleniyor.

        5

        Ocak 2025 yılı itibarıyla sigara şirketlerinin güncel fiyat listeleri de belli olmaya başladı.

        Piyasada satılan en pahalı sigaralar 100 liraya yaklaşırken, en ucuzları 65-70 lira bandında.

        6

        OCAK 2025 PM, JTI, BAT FİYAT LİSTESİ

        PM sigara grubunda en pahalı sigara 81 liradan satılırken, sigaralar 75-80 lira bandında yer alıyor. En ucuz sigara ise 72 TL.

        JTI Grubu'nda en ucuz sigaralar 68 TL'ye satılırken, en pahalıları 73 TL.

        BAT Grubu'ndaki sigalar ise 71 ile 89 TL arasında değişiyor.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye fezleke!
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Kahvenin hatrı kalmadı
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        Sigaraya 3 liralık otomatik zam
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        3 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        İhracatta tarihi rekor
        İhracatta tarihi rekor
        Diyarbakır'da Tavşantepe Köyü imamı ihraç edildi!
        Diyarbakır'da Tavşantepe Köyü imamı ihraç edildi!
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        Eğlence mekanında güvenlik görevlisi dövdü!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 öneri!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?