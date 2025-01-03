Sigara zammı Ocak 2025: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. 6 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte birçok kalemde ÖTV artışı gündeme geldi. ÖTV zammı sonrası tütün ürünü kullanıcıları, paket fiyatları için araştırmalara başladı. Bilindiği üzere Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde, tütün mamullerine uygulanan Maktu ve Asgari Maktu Vergi tutarları Ocak ve Temmuz aylarında son 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleniyor. Peki, sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, sigaraya ÖTV zammı son dakika gelişmeleri…
Sigara zammı son dakika haberleri arasında yerini aldı. Aralık ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre son 6 aylık Yİ-ÜFE yüzde 7,56 olarak gerçekleşti. 2025 Ocak ayı itibarıyla alkollü içkiler ve sigarada ÖTV oranı artırıldı. Paket başına uygulanan Maktu Vergi tutarının yükselmesinin ardından sigaraya zam gelmesi bekleniyor. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, ÖTV zammı sonrası zamlı sigara fiyatları hakkında bilgiler…
SON 6 AYLIK Yİ-ÜFE YÜZDE 7,56 OLDU
Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde, tütün mamullerine uygulanan Maktu ve Asgari Maktu Vergi tutarları Ocak ve Temmuz aylarında son 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleniyor.
TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verilerine göre son 6 aylık Yİ-ÜFE yüzde 7,56 olarak gerçekleşti.
SİGARADA ÖTV ORANI ARTIRILDI
Sigara ve alkollü içkilerin ÖTV'si yüzde 7,56 yükseldi.
Bu çerçevede Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlandığı üzere 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren sigaralarda paket başına uygulanan Maktu Vergi tutarı 7,8000 TL’den 8,3896 TL’ye, Asgari Maktu Vergi tutarı ise 34,052 TL’den 36,626 TL’ye çıkarıldı.
EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
ÖTV artışının ardından sigaralara ortalama paket başına 3 TL civarında bir zam gelmesi bekleniyor.
Ocak 2025 yılı itibarıyla sigara şirketlerinin güncel fiyat listeleri de belli olmaya başladı.
Piyasada satılan en pahalı sigaralar 100 liraya yaklaşırken, en ucuzları 65-70 lira bandında.
OCAK 2025 PM, JTI, BAT FİYAT LİSTESİ
PM sigara grubunda en pahalı sigara 81 liradan satılırken, sigaralar 75-80 lira bandında yer alıyor. En ucuz sigara ise 72 TL.
JTI Grubu'nda en ucuz sigaralar 68 TL'ye satılırken, en pahalıları 73 TL.
BAT Grubu'ndaki sigalar ise 71 ile 89 TL arasında değişiyor.