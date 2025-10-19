Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 20 EKİM 2025: Bir sigara grubuna daha zam yapıldı! Sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara iyatları ne kadar oldu?

        Bir sigara grubuna daha zam geldi! Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

        Sigara zammı son dakika haberleri tütün ürünü kullananlar tarafından yakından takip ediliyor. Sigara şirketleri art arda zam kararlarını açıklamaya başladı. İlk olarak PM grubuna, ardından CB ve JTİ gruplarına zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar'ın açıklaması sonrası zamlı sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Ekim 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 23:56 Güncelleme: 19.10.2025 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sigaraya zam son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Temmuz ve ağustos aylarında yapılan zammın ardından sigara şirketleri art arda yeni zamlarını duyurmaya başladı. PM, CB ve JTİ gruplarına yapılan zammın ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. Bu gelişme sonrası zamlı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Ekim 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi...

        2

        BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!

        Temmuz ve ağustos aylarından yapılan zammın ardından sigara şirketleri art arda yeni zamlarını duyurmaya başladı.

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

        Dündar'ın açıklamasına göre, PM, CB ve JTİ sigara gruplarına yapılan zammın ardından BAT grubuna da zam uygulandı.

        3

        SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

        PM sigara grubuna yapılan zam 16 Ekim 2025 Perşembe, CB ve JTİ gruplarına yapılan zam 17 Ekim 2025 Cuma gününden itibaren etiketlere yansıdı.

        BAT sigara grubuna yapılan zam ise 19 Ekim 2025 Pazar gününden itibaren market fiyatlarına yansıdı.

        4

        EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

        Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

        Güncel fiyat listesine göre en ucuz sigara 82 TL'den, en pahalı sigara 105 TL'den satışa sunuluyor.

        5

        EKİM 2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

        • Zam sonrası PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 95 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 130 TL’den satılıyor.

        • JTI grubunun en ucuz sigarası 90 TL'ye çıkarken, en pahalı sigarası 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 245 TL’den satılıyor.

        6

        • CB grubundaki sigaraların fiyatları ise 90 TL'ye çıktı.

        • Gelen zamla birlikte BAT grubunun en pahalı sigarası 105 TL olurken, en ucuz sigarası ise 90 TL oldu.

        7

        • IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 93 TL, en ucuz sigara fiyatı 79 TL.

        • TT grubunun en ucuz sigara fiyatı 82 TL, en pahalı sigara fiyatı 100 TL.

        Bankaların emekli promosyon kampanyaları
        Bankaların emekli promosyon kampanyaları
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        İsrail, geri adım attı
        İsrail, geri adım attı
        "45 dakika parıltı 45 dakika panik!"
        "45 dakika parıltı 45 dakika panik!"
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        "6-7 gol atabilirdik!"
        "6-7 gol atabilirdik!"
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Fenerbahçe sahasında 2 golle kazandı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor