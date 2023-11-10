SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2023 | 10 Kasım 5 TL sigara zammı ile en düşük sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2023 | 10 Kasım 5 TL sigara zammı ile en düşük sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

1 Şurada Paylaş!









Sigara zammında son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sigaraya 5 TL'lik zam açıklamasının ardından, "Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 10 Kasım Cuma zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? soruları yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri...