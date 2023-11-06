SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Sigaraya 5 TL zam! Zamlı sigara fiyatları listesi ile en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Sigaraya 5 TL zam! Zamlı sigara fiyatları listesi ile en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?

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Sigara zammında son durum gündemdeki yerini koruyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sigaraya 5 TL'lik zam açıklaması sonrasında, "Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 6 Kasım zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? soruları yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri...