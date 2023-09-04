SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | Bir sigara grubuna 5 tl zam geldi! 4 Eylül 2023 zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | Bir sigara grubuna 5 tl zam geldi! 4 Eylül 2023 zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Temmuz ayında yapılan sigara zammının ardından en ucuz sigara 41 TL'ye yükselmişti. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını açıkladı. Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini duyurdu. İşte 4 Eylül 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarında son durum...

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EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Philipm Morris sigara grubunda en ucuz sigara 47 TL olurken en pahalı sigara ise 55 TL'ye yükseldi.