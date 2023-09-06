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        Haberler Gündem SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | İki sigara grubuna 5 TL'lik zam geldi! 5 Eylül 2023 zamlı sigara fiyatları listesi ne kadar ve kaç TL oldu?

        İki sigara grubuna 5 TL zam geldi! İşte 5 Eylül 2023 zamlı sigara fiyatları

        En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Temmuz ayında uygulanan son sigara zammının ardından 4 Eylül Pazartesi günü sigaraya bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, iki sigara grubuna 5 TL zam yapıldığını duyurdu. İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 07:49 Güncelleme: 06.09.2023 - 07:49
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        Sigara zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Temmuz ayında yapılan sigara zammının ardından en ucuz sigara 41 TL'ye yükselmişti. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını açıkladı. Aybaş, iki sigara grubuna 5 TL zam geldiğini duyurdu. İşte 6 Eylül 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesinde son durum...

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        İKİ SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ!

        Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden son sigara zammını açıkladı.

        Buna göre, 4 Eylül 2023 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere Philip Morris sigara grubuna 5 TL zam geldiğini duyurdu.

        Aybaş ayrıca, 5 Eylül 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere JTİ grubu sigaralara da 5 TL zam geldiğini belirtti.

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        EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Philip Morris sigara grubunda en ucuz sigara 47 TL olurken en pahalı sigara ise 55 TL'ye yükseldi.

        JTİ sigara grubunda en ucuz sigara 46 TL olurken en pahalı sigara ise 51 TL oldu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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