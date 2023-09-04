SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | İki sigara grubuna 5 TL zam! 4 Eylül 2023 Pazartesi zamlı sigara fiyatları listesi ne kadar ve kaç TL oldu?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | İki sigara grubuna 5 TL zam! 4 Eylül 2023 Pazartesi zamlı sigara fiyatları listesi ne kadar ve kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Temmuz ayında yapılan sigara zammının ardından en ucuz sigara 41 TL'ye yükselmişti. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını açıkladı. Aybaş, iki sigara grubuna 5 TL zam geldiğini duyurdu. İşte 4 Eylül 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesinde son durum...

Aybaş ayrıca, 5 Eylül 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere JTİ grubu sigaralara da 5 TL zam geldiğini belirtti.

Buna göre, 4 Eylül 2023 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere Philip Morris sigara grubuna 5 TL zam geldiğini duyurdu.

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EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Philip Morris sigara grubunda en ucuz sigara 47 TL olurken en pahalı sigara ise 55 TL'ye yükseldi.

JTİ sigara grubunda en ucuz sigara 46 TL olurken en pahalı sigara ise 51 TL oldu.