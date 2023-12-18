Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri, sosyal medyada yer alan zam iddialarının ardından araştırılmaya başlandı. yıl başından beri toplamda 23 liralık artış uygulanan sigara fiyatlarına son olarak 30 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere bir sigara grubuna 5 TL zam gelmişti. Sigara fiyatlarına 6 ayda bir ÜFE oranında ÖTV artışı yapılırken 6 aylık ÜFE'nin aralık ayında en az yüzde 16 olması bekleniyor. Sigaradan alınacak ÖTV 42,96 olması, yüzde 20'ye yakın KDV oranı da eklendiğinde en ucuz sigaranın 51,5 liraya yükselmesi bekleniyor. İşte En ucuz sigara fiyatında son durum ile Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberi...

6 aylık ÜFE'nin aralık ayında en az yüzde 16'yı bulması bekleniyor. Sigara ve alkolde 6 ayda bir ÖTV artışı ÜFE oranında yapılıyor. Yılbaşında paket başına alınan asgari maktu ÖTV 25,78 liraya maktu vergi ise 1,28 liraya yükselecek. Yani bir paket sigaradan alınan ÖTV en az 27 lira 6 kuruş olacak. Sigaranın vergisinde bir şart daha var bu rakamın satış fiyatının yüzde 63'ünden daha az olmaması gerekiyor. Böylece sigaradan alınacak ÖTV 42,96 lira olacak. Bir de yüzde 20'ye yükselen KDV'yi dikkate almalıyız. Bu durumda ise 1 paket sigaranın üretici hiçbir maliyeti yansıtmadan yani maliyetin tüm zararını üstlenerek satış yaparsa en az 51,5 liraya satılması gerekiyor. Sigara fiyatı bu rakamın altına inemez. Özellikle fiyatı ucuz olan sigaralarda bu artış vatandaşın kaçak sigara ve tütüne kaçmasını sağlıyor.

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"SİGARALAR YILBAŞINDAN İTİBAREN EN AZ 52 LİRAYA SATILMAK ZORUNDA"

Sigara ve alkolde ÖTV tutarı yasa gereği her altı ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor. Temmuzdan bu yana yüzde 14 artan ÜFE'nin yılın son altı ayını en az yüzde 16 artışla tamamlaması bekleniyor. KDV oranının yüzde 2 artırılarak yüzde 20 yapılmasının ardından 5 lira zamlanan sigaralar yılbaşından itibaren gelecek otomatik artışla birlikte en az 52 liraya satılmak zorunda.

Sigaradan 3 ayrı vergi var. Öncelikle dal başına şu anda 1,1114 lira (Paket başına 22,22 lira) olan asgari maktu vergi var. Bir de paket başına 1,1043 lira alınan maktu vergi var. Ayrıca yüzde 63'lik de nispi vergi tutarı bulunuyor.