Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.912,79 %-1,01
        DOLAR 29,0645 %0,24
        EURO 31,7633 %0,50
        ALTIN 1.892,15 %0,62
        FAİZ 37,32 %-0,61
        GÜMÜŞ GRAM 22,48 %1,18
        BITCOIN 41.010,00 %-2,08
        GBP/TRY 36,8236 %0,07
        EUR/USD 1,0920 %0,23
        BRENT 76,34 %-0,27
        ÇEYREK ALTIN 3.093,67 %0,62
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? En ucuz sigara 51,5 lira mı olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? En ucuz sigara 51,5 lira mı olacak?

        En ucuz sigara fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Sigaradan alınan ÖTV tutarı yasa gereği her 6 ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında artırılıyor. ÜFE'nin yıl sonunu en az yüzde 16 artışla kapatması beklenirken en ucuz sigara fiyatının ise 51,5 lira olacağı iddia edildi. İşte 2024 Ocak en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 12:16 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri, sosyal medyada yer alan zam iddialarının ardından araştırılmaya başlandı. yıl başından beri toplamda 23 liralık artış uygulanan sigara fiyatlarına son olarak 30 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere bir sigara grubuna 5 TL zam gelmişti. Sigara fiyatlarına 6 ayda bir ÜFE oranında ÖTV artışı yapılırken 6 aylık ÜFE'nin aralık ayında en az yüzde 16 olması bekleniyor. Sigaradan alınacak ÖTV 42,96 olması, yüzde 20'ye yakın KDV oranı da eklendiğinde en ucuz sigaranın 51,5 liraya yükselmesi bekleniyor. İşte En ucuz sigara fiyatında son durum ile Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberi...

        2

        SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ? "EN AZ 51,5 LİRAYA SATILMASI GEREKİYOR"

        6 aylık ÜFE'nin aralık ayında en az yüzde 16'yı bulması bekleniyor. Sigara ve alkolde 6 ayda bir ÖTV artışı ÜFE oranında yapılıyor. Yılbaşında paket başına alınan asgari maktu ÖTV 25,78 liraya maktu vergi ise 1,28 liraya yükselecek. Yani bir paket sigaradan alınan ÖTV en az 27 lira 6 kuruş olacak. Sigaranın vergisinde bir şart daha var bu rakamın satış fiyatının yüzde 63'ünden daha az olmaması gerekiyor. Böylece sigaradan alınacak ÖTV 42,96 lira olacak. Bir de yüzde 20'ye yükselen KDV'yi dikkate almalıyız. Bu durumda ise 1 paket sigaranın üretici hiçbir maliyeti yansıtmadan yani maliyetin tüm zararını üstlenerek satış yaparsa en az 51,5 liraya satılması gerekiyor. Sigara fiyatı bu rakamın altına inemez. Özellikle fiyatı ucuz olan sigaralarda bu artış vatandaşın kaçak sigara ve tütüne kaçmasını sağlıyor.

        3

        "SİGARALAR YILBAŞINDAN İTİBAREN EN AZ 52 LİRAYA SATILMAK ZORUNDA"

        Sigara ve alkolde ÖTV tutarı yasa gereği her altı ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor. Temmuzdan bu yana yüzde 14 artan ÜFE'nin yılın son altı ayını en az yüzde 16 artışla tamamlaması bekleniyor. KDV oranının yüzde 2 artırılarak yüzde 20 yapılmasının ardından 5 lira zamlanan sigaralar yılbaşından itibaren gelecek otomatik artışla birlikte en az 52 liraya satılmak zorunda.

        Sigaradan 3 ayrı vergi var. Öncelikle dal başına şu anda 1,1114 lira (Paket başına 22,22 lira) olan asgari maktu vergi var. Bir de paket başına 1,1043 lira alınan maktu vergi var. Ayrıca yüzde 63'lik de nispi vergi tutarı bulunuyor.

        4

        3 AYRI VERGİ BULUNUYOR

        Temmuz ayından bu yana 6 aylık ÜFE'nin aralık ayında en az yüzde 16'yı bulması bekleniyor. Böylece paket başına asgari maktu 25,78 liraya maktu vergi ise 1,28 liraya yükselecek. Yani bir paket sigaradan alınan ÖTV en az 27 lira 6 kuruş olacak. Ancak sigaranın vergisinde bir şart daha var bu rakamın satış fiyatının yüzde 63'ünden daha az olmaması gerekiyor. Böylece sigaradan alınacak ÖTV 42,96 lira olacak. Bir de yüzde 20'ye yükselen KDV'yi dikkate almalıyız. Bu durumda ise 1 paket sigaranın en az 51,5 liraya satılması gerekiyor. Piyasada şu anda en ucuz sigara 45 liraya satılıyor. Tabi sigara maliyetlerini bu hesaba eklediğimizde fiyatın 60-65 lirayı aşması normal gibi duruyor. Bu artış ise özellikle düşük gelir grubunu kaçak alkol ve sigara tüketmeye itiyor.

        5

        70 MİLYAR LİRALIK VERGİ KAYBI

        Geçtiğimiz haziran ayında tütün şirketleri ortak bir açıklama yaparak Türkiye’deki sigara pazarının yüzde 28’inin kaçak olduğunu açıklamıştı. Bu kaçak oranına göre devletin vergi kaybının ise 70 milyar liraya ulaştığı tahmin ediliyor.

        Yine sigara üreticilerine göre, sigara fiyatlarındaki vergi ve maliyet kaynaklı yaşanan artışların bu kayıp kaçağı artırıcı bir etkiye sahip. Sigaradaki vergi yükü yüzde 82.5 seviyesinde. Vergideki tüm değişiklikler, hem kayıp-kaçağa hem de tüketiciye doğrudan yansıyan bir etkiye sahip. İşin bir de enflasyon tarafı var. Tütün ürünlerinin enflasyona etkisinin yüzde 3.5 seviyesinde olduğu hesaplanıyor.

        6

        GELİR DÜZEYİ DÜŞÜK KESİMİ ÇOK ETKİLİYOR

        Sigarada vergi oranının yüzde 82.5 olmasının yanı sıra vergi sistemi nedeniyle üreticiler 1 liralık bir maliyet artışını 7.5 liralık fiyat artışı ile telafi etmek zorunda. Diğer önemli sorun ise yukarıda bahsettiğimiz ÖTV artışları ile vergi rakamının sürekli artması.

        Sahte ve kaçak tütüne yönelenler genelde orta ve alt segment kullanıcılar. Dolayısıyla fiyat maktu ve asgari maktu ile arttığı zaman bu kesim etkileniyor. Yani maktu ve asgari maktudaki artışın düşük fiyatlı ürünler üzerindeki etkisi, pahalı sigaralara göre daha fazla. Fiyat artışları ile nispeten fiyatı ucuz sigaralar çok fazla pahalı olacağı için, bu artış aslında alım gücü düşük kesimin cebine dokunuyor. Vergi artışları nedeniyle artırılmak zorunda olan sigara fiyatlarının enflasyona etkisi de ayrı sorun.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ece Ronay ile ilgili flaş gelişme!
        Ece Ronay ile ilgili flaş gelişme!
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Korsan taksiciler site açtı! Sloganları 'pes artık' dedirtti
        Korsan taksiciler site açtı! Sloganları 'pes artık' dedirtti
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        MİT sözde sorumluları hedefe aldı
        MİT sözde sorumluları hedefe aldı
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Futbola da Dusan aranıyor!
        Futbola da Dusan aranıyor!
        İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!
        İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'