Bir sigara grubuna daha 5 TL zam geldi! 2 Aralık 2023 zamlı sigara fiyatları listesi
En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları yeniden gündeme geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha 5 TL zam yapıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusu araştırılmaya başladı. İşte, 29 Kasım 2023 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi...
Sigara zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kasım ayının başında sigara gruplarına 5 TL zam gelmişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını duyurdu. Dündar, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. İşte 2 Aralık 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesinde son durum...
SİGARAYA ZAM GELDİ!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. Yapılan zamların 30 Kasım'dan itibaren geçerli olacağını belirtti.
EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 50 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.