SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Sigaraya 5 TL zam geldi! 2 Aralık 2023 bugün güncel zamlı sigara fiyatları listesi ne kadar?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Sigaraya 5 TL zam geldi! 2 Aralık 2023 bugün güncel zamlı sigara fiyatları listesi ne kadar?

Sigara zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kasım ayının başında sigara gruplarına 5 TL zam gelmişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını duyurdu. Dündar, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. İşte 2 Aralık 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesinde son durum...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. Yapılan zamların 30 Kasım'dan itibaren geçerli olacağını belirtti.

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EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 50 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.