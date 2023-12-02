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        Haberler Gündem SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Sigaraya 5 TL zam geldi! 2 Aralık 2023 bugün güncel zamlı sigara fiyatları listesi ne kadar?

        Bir sigara grubuna daha 5 TL zam geldi! 2 Aralık 2023 zamlı sigara fiyatları listesi

        En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları yeniden gündeme geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha 5 TL zam yapıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusu araştırılmaya başladı. İşte, 29 Kasım 2023 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 00:25 Güncelleme: 02.12.2023 - 00:25
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        Sigara zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kasım ayının başında sigara gruplarına 5 TL zam gelmişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını duyurdu. Dündar, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. İşte 2 Aralık 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesinde son durum...

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        SİGARAYA ZAM GELDİ!

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. Yapılan zamların 30 Kasım'dan itibaren geçerli olacağını belirtti.

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        EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 50 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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