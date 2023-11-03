Sigaraya 5 TL zam! 2 Kasım zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Geçtiğimiz ayın başında çeşitli sigara markalarına gelen zamlar sonrasında Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadelerini kullanarak yeni zammı duyurdu. Sigara zammı ile yeni sigara fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte 2 Kasım 2023 güncel zamlı sigara fiyatları listesi...
Sigara zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sigaraya 5 TL'lik zam açıklaması sonrasında, "Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 2 Kasım zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? soruları yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammında son durum...
SİGARAYA ZAM GELDİ!
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadesini kullandı.
SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Sigaraya gelen 5 TL'lik zam 2 Kasım tarihi itibarı ile geçerli oldu.
Gelen son zamla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 50 - 51 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
EKİM AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ
Ekim ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.