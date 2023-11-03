SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Sigaraya 5 TL zam geldi! 3 Kasım 2023 güncel sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Sigaraya 5 TL zam geldi! 3 Kasım 2023 güncel sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

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Sigara zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sigaraya 5 TL'lik zam açıklaması sonrasında, "Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 3 Kasım zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? soruları yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammında son durum...