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        Haberler Gündem SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Sigaraya 5 TL zam mı geldi? Eylül 2023 Güncel sigara fiyatları listesi ile zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Sigaraya zam geldi mi? Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'tan sigara zammı açıklaması

        Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammı hakkında açıklama yaptı. Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zam geçişi olduğunu iddia ederken sigara gruplarına da zam gelmesini beklediğini belirtti. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmazken bu açıklamanın ardından sosyal medyada "Sigaraya zam geldi mi?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, Eylül başında birçok marka sigara grubuna 5 TL zam gelmişti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 17:46 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:46
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        Sigara zammı son dakika... Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından sigara zammı ile ilgili açıklama yaptı. Aybaş, bir grup sigara markasına 5 TL zam geldiğini iddia etti. Aybaş ayrıca, diğer sigara markalarına da zam beklendiğini söylendi. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama bulunmasa da bu gelişmenin ardından güncel sigara fiyatları listesi en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkmaya başladı. Hatırlanacağı üzere, Eylül ayının başında birçok sigara grubu 5 TL'lik zam yapmıştı. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, sigara zammı iddiası ile ilgili son gelişmeler...

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        SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

        Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda." ifadesini kullandı.

        Sigara zammı ile ilgili markalardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, sigara zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı da henüz bilinmiyor.

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        EYLÜL AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ

        Eylül ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.

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        Birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL'ye çıkmış; en pahalı sigara fiyatı ise 51 TL ile 55 TL arasında değişkenlik göstermişti.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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