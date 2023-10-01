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Sigara zammı son dakika... Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından sigara zammı ile ilgili açıklama yaptı. Aybaş, bir grup sigara markasına 5 TL zam geldiğini iddia etti. Aybaş ayrıca, diğer sigara markalarına da zam beklendiğini söylendi. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama bulunmasa da bu gelişmenin ardından güncel sigara fiyatları listesi en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkmaya başladı. Hatırlanacağı üzere, Eylül ayının başında birçok sigara grubu 5 TL'lik zam yapmıştı. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, sigara zammı iddiası ile ilgili son gelişmeler...