Sigara zammı son dakika… Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Bir sigara grubuna 5 TL'lik bir zam beklentisi olduğunu beliren Aybaş'ın açıklamasının ardından "Sigaraya zam mı geldi?" sorusu araştırması hız kazandı. Peki, 1 Kasım 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, sigara zammı iddiasına dair son gelişmeler...

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SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

Sigara zammı ile ilgili markalardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, sigara zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı da henüz bilinmiyor.