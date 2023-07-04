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Özgür Aybaş bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini duyurdu! İşte 2023 Temmuz en ucuz ve en yüksek sigara fiyatları...

Sigara fiyatları araştırmaları hız kazandı. Ocak ayında yapılan zammın ardından son sigara zammı Haziran ayında yapılmıştı. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş'tan son dakika sigara zammı açıklaması geldi. Aybaş, "Bir sigara gurubuna 5 TL zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek" ifadeleri kullandı. İşte 4 Temmuz 2023 sigara zammı ile güncel fiyatlarına ilişkin detaylar...

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  • SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | Temmuz 2023 sigara fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar ve kaç TL?

    Sigara zammı ile en ucuz ve en yüksek sigara fiyatları gündeme geldi. Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş "Sigara fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar ve kaç TL?" sorusuna yanıt verdi. Aybaş'ın, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini ve zamların devam edeceğini duyurdu. İşte 4 Temmuz 2023 sigara zammı ile  en ucuz ve en yüksek sigara fiyatlarında son duruma ilişkin merak edilenler...
  • SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | Temmuz 2023 sigara fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar ve kaç TL?

    SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

    Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.
  • SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | Temmuz 2023 sigara fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar ve kaç TL?

    "BİR SİGARA GRUBUNA 5 TL ZAM GEÇİŞİ OLDU!"

    Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara gurubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu.
  • SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | Temmuz 2023 sigara fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar ve kaç TL?

    EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI

    Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 36 TL olması bekleniyor.

EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI
Yapılan açıklama baz alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL, en düşük sigara fiyatının ise 36 TL olacak.

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