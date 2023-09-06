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EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Philip Morris sigara grubunda en ucuz sigara 47 TL olurken en pahalı sigara ise 55 TL'ye yükseldi.

JTİ sigara grubunda en ucuz sigara 46 TL olurken en pahalı sigara ise 51 TL oldu.