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        Haberler Gündem SİGARA ZAMMI SON DURUM: İki gruba 5 TL zam geldi! 7 Eylül 2023 güncel ve zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

        Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

        Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada iki sigara grubuna 5 TL zam geçişi olduğunu açıkladı. Yapılan zam sonrasında güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte zam sonrası 7 Eylül Perşembe en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 10:41 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:41
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        Sigara zammı ile birlikte en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatları güncellendi. Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş, iki sigara grubuna 5'er TL zam geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte 7 Eylül 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en yüksek güncel sigara fiyatları...

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        İKİ SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ!

        Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden son sigara zammını açıkladı.

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        Buna göre, 4 Eylül 2023 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere Philip Morris sigara grubuna 5 TL zam geldiğini duyurdu.

        Aybaş ayrıca, 5 Eylül 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere JTİ grubu sigaralara da 5 TL zam geldiğini belirtti.

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        EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Philip Morris sigara grubunda en ucuz sigara 47 TL olurken en pahalı sigara ise 55 TL'ye yükseldi.

        JTİ sigara grubunda en ucuz sigara 46 TL olurken en pahalı sigara ise 51 TL oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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