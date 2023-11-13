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        Haberler Gündem SİGARA ZAMMINDA SON DURUM | Sigaraya 5 TL zam! 13 Kasım 2023 Pazartesi zam sonrası en düşük sigara fiyatı ne kadar?

        Sigara zammı sonrası 13 Kasım Pazartesi güncel sigara fiyatları

        Geçtiğimiz ayın başında çeşitli sigara markalarına gelen zamlar sonrasında Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadelerini kullanarak yeni zammı duyurmuştu. Yapılan zamlar sonrasında güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte zam sonrası 13 Kasım Pazartesi günü en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 15:11 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:11
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        Zamlı sigara fiyatları listesi araştırılıyor . Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sigaraya 5 TL'lik zam açıklamasının ardından, "13 Kasım Pazartesi zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? soruları yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri...

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        SİGARAYA 5 TL ZAM!

        Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadesini kullandı.

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        SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

        Sigaraya gelen 5 TL'lik zam 2 Kasım tarihi itibarı ile geçerli oldu.

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        EN UCUZ SİGARA 52 TL OLDU

        Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 58 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

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        EKİM AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ

        Ekim ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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