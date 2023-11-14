SİGARA ZAMMINDA SON DURUM | Sigaraya 5 TL zam! 14 Kasım Salı zam sonrası en düşük sigara fiyatı ne kadar?

SİGARA ZAMMINDA SON DURUM | Sigaraya 5 TL zam! 14 Kasım Salı zam sonrası en düşük sigara fiyatı ne kadar?

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Zamlı sigara fiyatları listesi araştırılıyor . Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sigaraya 5 TL'lik zam açıklamasının ardından, "13 Kasım Pazartesi zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? soruları yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri...