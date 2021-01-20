Milano'da açık alanda yasaklandı! 0:00 / 0:00

İHA

İtalya’nın Milano kentinde, halka açık yerlerde sigara içilmesi Belediye Meclisi'nin aldığı karar uyarınca yasaklandı. Artık parklarda, toplu taşıma duraklarında, stadyumlar, spor merkezleri ve mezarlıklarda sigara içilmeyecek. Sokakta sadece diğer insanlardan 10 metre uzakta sigara içmeye izin verilirken, yasağa uymayanlara ise 40 ila 240 euro para cezası kesilecek.

HAVA KİRLİLİĞİNİN YÜZDE 7'Sİ SİGARA DUMANI

İHA'da yer alan habere göre Milano'da açık havada sigara yasağı, çocuk ve köpeklerin oyun alanlarında hali hazırda uygulanıyordu. Milano Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yasağın amacının hem hava kirliliğini düşürmek hem de vatandaşları sağlığını korumak olduğu ifade edildi. Belediye, hava kirliğine yol açan ince partiküllerin (PM) yüzde 7'sinin sigara dumanından geldiğini belirtti.

2025’TEN İTİBAREN HALKA AÇIK HER YERDE YASAK

2025'ten itibaren ise tüm halka açık yerlerde sigara içilmesi yasaklanacak. Şehirde sigara içilmesine ilişkin yeni kurallar, 19 Kasım'da Belediye'nin onayladığı “Temiz Hava” planında yer alıyor. Yeni “Temiz Hava” yönetmeliği, 2025'ten itibaren sokaklar dahil tüm halka açık açık alanlarda sigaranın kaldırılmasını öngörüyor.

"MEDENİYET YÖNÜNDE ATILMIŞ BİR ADIM"

Sigara içtiğini belirten bir kişi yasak hakkında, "Medeniyet yönünde atılmış bir adım. Sigara içmemden dolayı benim işimi zorlaştıracak olsa da başkalarına saygı çerçevesinde yasağı destekliyorum" dedi.

"BİR TİRYAKİYİM AMA KARARI DOĞRU BULUYORUM"

Bir başka Milanolu ise karar hakkında, “Ben bir tiryakiyim ama kararı doğru buluyorum. Pasif içicilik sağlığa daha zararlı ve etrafımdaki kişilerin benim dumanımdan etkilenmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.