Sigara zammı son dakika... "Sigaraya zam geldi mi?", günün en çok arananları arasında bulunuyor. Yeni yılın son çeyreğine kısa bir süre kala sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Peki, gün itibariyle sigaraya zam geldi mi? İşte, son gelişmeler...