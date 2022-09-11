Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş , 2022 yılı içinde toplamda 10 TL’ ye kadar ulaşan zamlardan sonra 1,5 liralık bir zammın beklendiğini söyledi. Sosyal medyanın gündemlerinden birisi de olan sigaraya zam gelip gelmeyeceği ile ilgili oluyor.

En son temmuz ayında 2 TL’lik bir fiyat artışı yaşanmıştı. Türkiye Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş konuya dair açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bir gruba ait sigaraya zam geldi, 1,50 kuruş” şeklinde paylaşımda bulundu.

Paylaşıma göre bir grup sigaralara paket başına 1,5 lira zam geleceği tahmin ediliyor.

HANGİ GRUP SİGARAYA ZAM GELECEK?

Özgür Aybaş yaptığı açıklamada paket başına 1,5 TL zam geleceğini belirtti ancak hangi grup sigaraya zam geleceğini söylemedi.

ŞU ANDA EN PAHALI SİGARA HANGİSİ?

Temmuz ayında yapılan sigara zammından sonra en düşük sigara fiyatı Japan Tobacco International (JTI) 27,5 TL olurken, en pahalı sigara fiyatı 30 TL’yi görüyor.