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        Sigara zammı sonrası 10 Temmuz güncel sigara fiyatları

        Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sigara zammı hayırlı olsun 5 TL zam geçişi oldu." ifadelerini kullandı. Yapılan zam sonrasında güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte zam sonrası 10 Temmuz Pazartesi en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 09:34
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        Sigara zammı ile birlikte en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatları güncellendi.  Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. İşte 10 Temmuz 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en yüksek güncel sigara fiyatları...

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        SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

        Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.

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        SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

        Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu.

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        EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI

        Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 36 TL olması bekleniyor.

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