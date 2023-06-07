6 HAZİRAN 2023 EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTESİ

Yapılan sigara zammının ardından Philip Morris grubu sigaralarda en düşük sigara fiyatı 37 TL olurken; en yüksek sigara fiyatı da 45 TL oldu.