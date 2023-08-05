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        Haberler Gündem Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek? 4 Ağustos 2023 güncel ve zamlı sigara fiyatları listesi ne kadar, kaç lira oldu?

        Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? 4 Ağustos 2023 güncel sigara fiyatları listesi

        Sigara zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde bir sigara grubunun tütüne 10 TL birden zam yapmasıyla beraber "Sigaraya zam geldi mi?" sorusu gündem oldu. İşte, 4 Ağustos 2023 güncel sigara fiyatları listesi...

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        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 00:18
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        Sigara zamları gelmeye devam ediyor. 2 Ağustos Çarşamba günü bir sigara grubu tütününe zam geldi. Yaşanan gelişmenin ardından sigara fiyatlarına zam beklentisi yeniden gündem oldu. Hatırlanacağı üzere sigaraya 1 yılda toplamda 17 TL zam geldi. Peki, sigaraya yeni zam var mı? İşte, 4 Ağustos 2023 güncel sigara fiyatları listesi son durum...

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        SİGARAYA ZAM MI GELDİ? TÜTÜNE 10 TL ZAM!

        Philip Morris sigara grubu tütüne 10 lira zam yaptı. Zamla birlikte tütünün fiyatı 55 liraya çıktı. Zam sadece tütün bazlı olacak ve paket sigara fiyatlarında bir değişiklik yaşanmayacak.

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        SİGARAYA 5 TL ZAM GELMİŞTİ!

        Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu. Sigara zammı 10 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başladı.

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        EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI

        Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 41 TL olması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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