Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek? 5 Ağustos 2023 güncel ve zamlı sigara fiyatları listesi ne kadar oldu?

        Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? 5 Ağustos 2023 güncel sigara fiyatları listesi

        Sigara zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde bir sigara grubunun tütüne 10 TL birden zam yapmasıyla beraber "Sigaraya zam geldi mi?" sorusu gündem oldu. İşte, 5 Ağustos 2023 güncel sigara fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sigara zamları gelmeye devam ediyor. 2 Ağustos Çarşamba günü bir sigara grubu tütününe zam geldi. Yaşanan gelişmenin ardından sigara fiyatlarına zam beklentisi yeniden gündem oldu. Hatırlanacağı üzere sigaraya 1 yılda toplamda 17 TL zam geldi. Peki, sigaraya yeni zam var mı? İşte, 5 Ağustos 2023 güncel sigara fiyatları listesi son durum...

        2

        SİGARAYA ZAM MI GELDİ? TÜTÜNE 10 TL ZAM!

        Philip Morris sigara grubu tütüne 10 lira zam yaptı. Zamla birlikte tütünün fiyatı 55 liraya çıktı. Zam sadece tütün bazlı olacak ve paket sigara fiyatlarında bir değişiklik yaşanmayacak.

        3

        SİGARAYA 5 TL ZAM GELMİŞTİ!

        Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu. Sigara zammı 10 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başladı.

        4

        EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI

        Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 41 TL olması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Meteoroloji tarih verdi! Uzmanlar uyarıyor! Ateş gibi cumartesi!
        Meteoroloji tarih verdi! Uzmanlar uyarıyor! Ateş gibi cumartesi!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ailece kaldırımda yürüyorlardı! Binadan sıva koptu!
        Ailece kaldırımda yürüyorlardı! Binadan sıva koptu!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile