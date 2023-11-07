SİGARAYA ZAM GELDİ | Yeni zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? Güncel sigara fiyat listesi

SİGARAYA ZAM GELDİ | Yeni zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu? Güncel sigara fiyat listesi

1 Şurada Paylaş!









Sigaraya zam haberi gündemdeki yerini aldı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin açıklama yapmıştı. Sigaraya 5 TL'lik zam açıklaması sonrasında, "Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 7 Kasım zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri...