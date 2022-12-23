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Sigaraya yılbaşında zam iddiası! İşte merak edilen detaylar

Sigaraya zam iddiası geçtiğimiz gün asgari ücret zammının netleşmesi sonrası sosyal medyada yüksek sesle konuşulmaya başladı. İşte sigaraya olası zam iddiasıyla ilgili merak edilip araştırılanlar...

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  • SİGARAYA ZAM iddiası: 10 TL zam mı gelecek? 2023 en yüksek sigara fiyatı ne kadar olacak?

    Sigaraya zam mı gelecek? Asgari ücrete gelen zam sonrası sosyal medyada sigtra fiatlarına da zam geleceği iddiları konuşulmaya başladı. İddialar arasında sigarya yapılacak zammın 10 lirayı bulması da iddialar arasında yer alıyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? 2023'te en düşük sigara fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...
  • SİGARAYA ZAM iddiası: 10 TL zam mı gelecek? 2023 en yüksek sigara fiyatı ne kadar olacak?

    SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

    Sigara fiyatlarına zam gelmesiyle ilgili sosyal medyada konuşulan iddialar dışında herhangi resmi bir açıklama  gelmedi. Zam ile ilgili bir açıklama gelmedi. Olası resmi bir açıklamayı sşzlerle paylaşacağız.                                                                                                                                                                                                                                       
  • SİGARAYA ZAM iddiası: 10 TL zam mı gelecek? 2023 en yüksek sigara fiyatı ne kadar olacak?

    Başta da belirtildiği gibi sigara zammı konusu, sosyal medyada yer alan iddiaların ardından gündeme geldi. Konuya ilişkin Özgür Aybaş ve Erol Dündar'dan resmi bir açıklama gelmedi.

     

     
  • SİGARAYA ZAM iddiası: 10 TL zam mı gelecek? 2023 en yüksek sigara fiyatı ne kadar olacak?

    EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    Son sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL'den 29,5 TL'ye yükselirken, en yüksek sigara fiyatı 48 TL'yi gördü.

     
  • SİGARAYA ZAM iddiası: 10 TL zam mı gelecek? 2023 en yüksek sigara fiyatı ne kadar olacak?

    İddilar gerçekleşir ve 10 lira zam gelirse en yüksek sigara fiyatı 58 liraya yükselmiş olacak.

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