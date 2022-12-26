SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Sigara fiyatlarına zam gelmesiyle ilgili sosyal medyada konuşulan iddialar dışında herhangi resmi bir açıklama gelmedi. Zam ile ilgili bir açıklama gelmedi. Olası resmi bir açıklamayı sşzlerle paylaşacağız.