Sigaraya zam mı geldi? 6 Ağustos en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Yapılan açıklama, "6 Ağustos en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi?" sorularını beraberinde getirdi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde PM ve JTI sigara gruplarına da zam gelmişti. İşte 2024 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...
Sigara fiyatlarında yaşanan son dakika zam haberleri tütün ürünleri kullancıları tarafından yakından takip ediliyor.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar PM ve JTI'nin ardından, BAT grubuna da zam geldiğini açıkladı. Peki, "Sigaraya zam mı geldi? 6 Ağustos en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi?" İşte güncel sigara fiyatları...
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT grubu sigaralara zam geldiğini açıkladı.
Bu zamla birlikte BAT grubundaki en ucuz sigara 64 TL'ye yükseldi.
En pahalı sigara fiyatı ise 85 TL olarak belirlendi.
Zamlı tarifenin 7 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.
SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?
Dündar, paylaşımında Philip Morris sigara grubuna paket başı 5 TL zam geldiğini açıkladı.
Dündar, geçtiğimiz akşam bir paylaşımda daha bulunarak JTI sigara gurubuna zam geldiğini duyurdu.
SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
Sigara zammı PM grupları için 5 Ağustos itibarıyla, JTI grupları için ise 6 Ağustos itibarıyla geçerli olmaya başladı.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2024: EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?
PM sigara grubunun en pahalı sigarası 100 TL, en ucuz sigarası ise 69 TL oldu.
JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 78 TL, en ucuz sigarası ise 64 TL oldu.
BAT grubundaki en ucuz sigara 64 TL en pahalı sigara fiyatı ise 85 TL olarak belirlendi.