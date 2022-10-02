Sigara kullanıcıları, sigaraya gelen zamlar sonrasında yeni bir zammın daha yolda olup olmadığını merak ediyor. Peki, sigaraya zam mı geldi? 2022 sigara ücretleri ne kadar oldu? İşte, detaylar...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

2022 yılının başından beri sigaralara birçok kere zam geldi. Böylece toplamda 8 TL zamlanan sigara fiyatları değişti. Şimdi ise kullanıcılar "yeni bir zam mı geliyor?" diye merak ediyor ancak; konu hakkında resmî bir açıklama yapılmadı.

2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Marlboro Touch: 30 TL

Marlboro: 31 TL

West Grey SL (Uzun) 28.50 TL

Monte Carlo: 27.50 TL

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27.50 TL

Marlboro Edge: 29 TL

Imperial Classic Red - 28 TL

L&M: 27.50 TL

Muratti: 29 TL

Muratti BLU: 28 TL