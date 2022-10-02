Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler
ABONE OL

Sigaraya zam mı geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

2022 yılı boyunca toplamda 8 TL zamlanan sigara fiyatları ardından, kullanıcılar "yeni bir zam mı olacak?" diye soruyor. Peki, sigara fiyatlarına tekrar zam gelecek mi? 2022 güncel sigara fiyatları nedir? İşte, detaylar...

Sigaraya zam mı geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara kullanıcıları, sigaraya gelen zamlar sonrasında yeni bir zammın daha yolda olup olmadığını merak ediyor. Peki, sigaraya zam mı geldi? 2022 sigara ücretleri ne kadar oldu? İşte, detaylar...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

2022 yılının başından beri sigaralara birçok kere zam geldi. Böylece toplamda 8 TL zamlanan sigara fiyatları değişti. Şimdi ise kullanıcılar "yeni bir zam mı geliyor?" diye merak ediyor ancak; konu hakkında resmî bir açıklama yapılmadı.

2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Marlboro Touch: 30 TL

Marlboro: 31 TL

West Grey SL (Uzun) 28.50 TL

Monte Carlo: 27.50 TL

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27.50 TL

Marlboro Edge: 29 TL

Imperial Classic Red - 28 TL

L&M: 27.50 TL

Muratti: 29 TL

Muratti BLU: 28 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eylül ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! TÜİK 2022 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜFE Eylül enflasyon oranı kaç, beklenti yüzde kaç oldu?
MERAK EDİLENLER Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı!
İndirim bekleniyordu, akaryakıt zammı iddiası! 2 Ekim 2022 bugün güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?
MERAK EDİLENLER İndirim bekleniyordu, akaryakıt zammı iddiası!
Tarım Kredi Marketleri Kataloğu yeni fırsatlar: 2 Ekim 2022 Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde neler, hangi ürünler indirime girdi?
MERAK EDİLENLER Tarım Kredi Marketleri yeni fiyatları duyurdu!
EYT'de son dakika müjdesi: "Sonuna gelindi..." 2022 EYT çıktı mı, son durum ne, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak, şartları neler? Bakan Bilgin tarih verdi!
MERAK EDİLENLER Kritik EYT açıklaması: Tarih netleşiyor!
Memur zammı ne kadar olacak ve maaşlara nasıl yansıyacak? Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olur?
MERAK EDİLENLER Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ocak 2023 Memur zammı. ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Ocak 2023 yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak ve tahmini yüzde kaç zam gelir?
MERAK EDİLENLER Asgari ücret zammında net mesaj!
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar? 2022 Aile Destek Paketi ne kadar, kaç TL oldu, şartları nelerdir, kimler alabilir, başvurular devam ediyor mu?
MERAK EDİLENLER Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar?
Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu! TÜİK ile 2022 Eylül enflasyon TÜFE rakamları ne zaman açıklanır? Eylül enflasyon oranı beklentisi tahmini nedir, yüzde kaç?
MERAK EDİLENLER Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu!
Çocuklu ailelere yardım paketi açıklandı! 2022 Çocuk yardım parası ne kadar, kaç TL? Çocuk desteği başvuru şartları neler ve nasıl alınır?
MERAK EDİLENLER Çocuk desteği yardım miktarı belli oldu!
Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası: 2022 Ziraat Bankası emekli maaş promosyon ödemeleri ne kadar ve maaş taşıma işlemi nasıl, nereden yapılır?
MERAK EDİLENLER Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.