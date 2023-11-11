SİGARAYA ZAM SON DAKİKA 11 Kasım 2023 | 5 TL sigara zammı ile en düşük sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAM SON DAKİKA 11 Kasım 2023 | 5 TL sigara zammı ile en düşük sigara fiyatları ne kadar oldu?

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Sigara zammında son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sigaraya 5 TL'lik zam açıklamasının ardından, "Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 11 Kasım Cumartesi zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? soruları yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri...