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        Haberler Gündem SİGARAYA ZAM SON DAKİKA 12 Kasım 2023 | 5 TL sigara zammı ile en düşük sigara fiyatı ne kadar ve en pahalı sigara paketi kaç para oldu?

        Sigara zammı sonrası 12 Kasım Pazar güncel sigara fiyatları

        Geçtiğimiz ayın başında çeşitli sigara markalarına gelen zamlar sonrasında Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadelerini kullanarak yeni zammı duyurmuştu. Yapılan zamlar sonrasında güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte zam sonrası 12 Kasım Pazar günü en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 00:32 Güncelleme: 12.11.2023 - 00:32
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        Sigara zammında son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sigaraya 5 TL'lik zam açıklamasının ardından, "Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 12 Kasım Pazar zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? soruları yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri...

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        SİGARAYA ZAM GELDİ!

        Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadesini kullandı.

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        SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

        Sigaraya gelen 5 TL'lik zam 2 Kasım tarihi itibarı ile geçerli oldu.

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        EN UCUZ SİGARA 52 TL OLDU

        Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 58 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

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        EKİM AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ

        Ekim ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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