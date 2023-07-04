Sigara zammı ile en ucuz ve en yüksek sigara fiyatları gündeme geldi. Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş "Sigara fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar ve kaç TL?" sorusuna yanıt verdi. Aybaş'ın, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini ve zamların devam edeceğini duyurdu. İşte 4 Temmuz 2023 sigara zammı ile en ucuz ve en yüksek sigara fiyatlarında son duruma ilişkin merak edilenler...