Sigarayla mücadelede Türkiye başarılı ülkelerin başında yer aldı Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), Dünya Sigara Salgını Raporunda Türkiye; Hollanda, Brezilya ve Morityus ile birlikte sigarayla mücadelede en başarılı ülkelerin başında yer aldı. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye'nin bu başarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve "Mücadeleye devam edeceğiz" dedi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan Dünya Sigara Salgını Raporu'na göre Türkiye, sigarayla mücadelede en başarılı ülkelerin başında geldi. Türkiye’yle beraber Hollanda Brezilya ve Morityus, DSÖ’nün belirlediği altı önlemi en iyi uygulayan ülkeler oldu. Yıllardır sigarayı bırakma konusunda toplumu şuurlandırma misyonuyla hareket eden Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Bizler uzun yıllar boyunca sürdürdüğümüz mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladık. Bu gurur verici bir durum” dedi.

Sigara kullanmayan insanların pasif içicilik yoluyla zehirlendiğini ifade eden Doç. Dr. Aydın, “En büyük zararı da aslında pasif içiciler görmekte ve temiz hava hakları gasp edilmektedir. Alınan önlemler, tütün ürünlerinin zararlarından daha fazla kişinin korunduğunu gösteriyor. Tütün ve tütün mamulleri, her yıl 8 milyondan fazla kişiyi öldürüyor. Bunlar arasında pasif olarak sigara dumanına maruz kalan ve 1,3 milyon sigara içmeyen kişi de yer alıyor. Gerek devletimizin gerekse çeşitli sivil toplum kuruluşlarının mücadelesi sayesinde toplumumuzda ciddi bir şuur oluştu ve bu başarı bunun bir yansıması" ifadeleri kullanıldı.

"GELECEK NESİLLERİN SAĞLIĞINI KORUMAK AÇISINDAN UMUT VERİCİ BİR SONUÇ"

Dünya genelinde her yıl 8 milyon civarı insanın tütün kullanımına bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirten Doç. Dr. Aydın, “Hepimizi umutlandıran bu sonuç şunu gösterdi ki atmış olduğumuz adımlar sayesinde dünya nüfusunun en büyük tehditlerinden biri olan sigaranın kullanımında ciddi bir gerileme var. Ortaya çıkan bu netice özellikle gelecek nesillerin sağlığını korumak açısından büyük bir başarı ve aynı zamanda ülkemiz için de büyük bir kazanç” dedi.

DSÖ’nün yayınladığı raporun önemli olduğunu ancak sigarayla mücadele konusunda kararlılıkla devam edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Aydın, “Mücadelemiz devam etmeli. Özellikle etkili tütün kullanımını önleme programları uygulanmalı. Okullar, tüm gençlere erişebilme kolaylığı olduğu için ilk olarak okullarda bu çalışmalar artırılmalıdır. Tüm kuruluşlar, eğitim, farkındalık ve şuurlandırma faaliyetlerini ortak akıl çerçevesinde desteklemelidir” dedi.

Aydın, sigarayla mücadelenin uzun soluklu bir süreç olduğunun altını çizdi ve ekledi: “Sigaranın son molekülü yok olana dek mücadeleye devam edeceğiz.”