2015 yılı Eylül ayında, Macaristan-Sırbistan sınırındaki Röszke kasabasında görev yapan kadın kameraman Petra Laszlo'nun, polisle sığınmacılar arasından çıkan arbede sonrası polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşürmesi büyük tepkilere sebep olmuştu. Olayın hemen ardından kameramanın işine son verilmiş, hakkında dava açılmıştı.

Sonrasında özür dileyen Laszlo, "çocuklara tekme atan kalpsiz bir ırkçı" olmadığını öne sürmüş, bu açıklamasının ardından Izvestia'ya konuşan Laszlo, düşürdüğü adamın kendisine gelen tehditleri engellemesi gerektiğini öne sürerek, bunu yapmadığı için adama dava açacağını belirtmişti.

Mahkeme gerekçeli kararında, gazetecinin saldırganlıktan değil, sadece kötü davranıştan dolayı yargılanabileceğine hükmetti.

Daha önceki duruşmalara müdahil taraf olarak katılan Helsinki İnsan Hakları Komisyonu hukukçuları gazetecinin sadece saldırganlık suçu işlemediğini savunarak, bu suçun aynı zamanda "halkı nefrete teşvik etmek" suçu olduğu görüşünü dile getirmişti.

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