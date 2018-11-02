Sigma Olomouc - Opava rakamlar

Sigma Olomouc ve Opava, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 13 puanlı Sigma Olomouc 12. sırada bulunuyor, Opava 13 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Sigma Olomouc, son 7 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Opava, son 3 maçında 3 galibiyet, lik performans sergiledi.

İddaa'da 362 kodlu maçı oynayanlar; Sigma Olomouc galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.50, Opava galibiyet oranı 3.75. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Sigma Olomouc önceki hafta Omonia Nicosia mücadelesinde 2-0 kazandı.

Opava ise MFK Karvina maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Sigma Olomouc, 6 gol attı ve 12 gol yedi.

Opava ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Opava, 4 gol atarken 13 gol yedi.

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