Sigma Olomouc - Slavia Prague maçı öncesi rakamlar

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Sigma Olomouc ile Slavia Prague, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Ev sahibi Sigma Olomouc, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Slavia Prague, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 403 kodlu maçı oynayanlar; Sigma Olomouc galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.90, Slavia Prague galibiyet oranı 2.00. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Sigma Olomouc önceki hafta Tescoma Zlin mücadelesinde 2-0 kazandı.

Slavia Prague ise Dukla Praha karşılaşmasında 5-0 kazandı.

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