Sigma Olomouc - Viktoria Plzen maçı istatistikleri

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Sigma Olomouc, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Viktoria Plzen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. 3 puanlı Sigma Olomouc 7. sırada bulunuyor, Viktoria Plzen 6 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Sigma Olomouc, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Viktoria Plzen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 376 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sigma Olomouc kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.10, Viktoria Plzen sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Sigma Olomouc son hafta oynanan Mlada Boleslav maçında 3-0 kazandı.

Viktoria Plzen ise Dukla Praha maçında 1-5 kazandı.

Sigma Olomouc, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 3 gol yedi.

Viktoria Plzen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Viktoria Plzen, 3 gol atarken 1 gol yedi.

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