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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sigorta alanına girdi - İş-Yaşam Haberleri

        Sigorta alanına girdi

        Skyalp çatısı altında yer alan araç hizmet platformu Duude, faaliyet alanına sigortayı da ekledi. Duude, trafik ve kasko poliçelerinin yanı sıra DASK ve konut sigortalarını da tüketici ile buluşturduğunu bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 19:09 Güncelleme: 14.01.2024 - 19:09
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        Hedef Holding’in grup şirketleri arasında yer alan Skyalp’in ilk uygulamalarından olan Duude, ürün yelpazesine sigortayı da ekledi. Firmadan yapılan açıklamaya göre Duude, pazaryeri anlayışıyla trafik, kasko, DASK ve konut sigortasını tüketiciyle buluşturuyor.

        İlerleyen dönemde oto yıkama, vale hizmetleri, yol yardımı, araç kredisi ve sanal kart gibi otomobile dair kullanıcılarının tüm ihtiyacına çözüm üretmeyi hedefleyen platform, Skyalp ekosisteminde bulunan çözümlerin entegre edilmesi sayesinde tüm bu hizmetlerin tek bir ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirebilmesini de sağlayacak.

        Duude finansal servis uygulaması sayesinde ayrıca araç, servis, yedek parça gibi ihtiyaçlar için tüketicilere kredi olanağı da sağlayabilecek. Uygulama, tüketiciye benzin istasyonu ya da servis noktaları gibi ihtiyaç duyduğu her türlü teknik konuda da bilgi verebilecek.

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