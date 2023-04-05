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Sigorta sektörü, 76 milyar lira deprem hasarı ödemesi yapacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, sigorta sektörünün 76 milyar lira deprem hasarı ödemesi yapacağını belirterek, "Sigorta sektörünün haziran sonu itibarıyla ticariler dahil yüzde 95 oranında tüm hasarların ödemesini yapacak hale geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Sigorta sektörü, 76 milyar lira deprem hasarı ödemesi yapacak
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilin etkilenmesi ve yaşanan büyük maddi ve manevi zararlar sonrası gözler sigorta şirketlerine döndü.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, depremler sonrası bölgede çalışmalara başladıklarını açıklayarak, afetin yaşandığı şehirlerde sigorta oranının yüzde 17-20'lerde, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigorta oranının ise yüzde 49 olduğunu aktardı.

"3 MİLYAR TL ÖDENDİ TOPLAM 76 MİLYAR TL OLACAK"

Benli, "Türkiye genelinde daha yüksek oranlı olan bölgeler var. Tabii sigortalılık oranı, Türkiye gibi bir ülke için yeterli değil. Deprem sonrası toplam 66 bin hasar dosyası var. Bu dosyalarla ilgili sektörümüz çok hızlı bir şekilde önlemlerini aldı. Hasar operasyonlarını bitirip ciddi bir ödeme yaptı. İlk tespitte özel sektör sigortalılarına toplamda 76 milyar lira hasar ödemesi olduğunu hesapladık. Bunun yaklaşık 2,5-3 milyarı da ödenmiş durumda" dedi.

"BAŞVURUYA GEREK KALMAYACAK"

Hayat sigortalarıyla ilgili bilgilerin Sigorta Bilgi Merkezinden sektörle paylaşılacağını belirten Benli, insanların başvuru yapmasına gerek kalmayacağını belirterek, "Hayat sigortalarıyla ilgili de yaklaşık 1 milyar lira ödememiz olacak. Sigorta Bilgi Merkezi dataları topluca indireceği için ihbara gerek kalmayacak. 44 bin kişinin datasından bahsediliyor. Bu kişilerin bilgileri sigorta şirketlerinin bilgileriyle birleştirilip ilgili lehtar ve varislere ödenmeye hazır bir şekilde bekliyor olacak. Sigorta şirketlerimiz hazır, ihbarları beklemeden ödeyecek şekilde arka tarafta işlemlerimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"DOĞAL AFET VE KONUT SİGORTALARINDA ARTIŞ VAR"

Deprem bölgesindeki hasarlı araçların durumundan da bahseden Benli, "Deprem bölgesinden tanınamayacak derecede araçlar var. Bunları da plakalarından, şase numaralarından ilgili eksper arkadaşlarımız, hasar elemanlarımız sahada tespit edip doğrudan dosyalarımızı açıyoruz ve sigortalımıza ulaşıp ödemeye çalışıyoruz. Bunun dışında doğrudan ihbarlar da var. Orada da bayağı ilerledik. Türkiye Sigorta olarak nisan sonu itibarıyla hasar operasyonlarımızı ve dosyalarımızı tamamlamayı hedefledik. Sigorta sektörünün haziran sonu itibarıyla ticariler dahil yüzde 95 oranında tüm hasarların ödemesini yapacak hale geleceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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