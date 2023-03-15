Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Sigorta sektörü depremden nasıl etkilendi?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Ak Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen oluyor. Ak Sigorta'nın 2022'de bilanço kalemlerinin ele alındığı programda Gülen, şirketin satışları, FAVÖK, kar, aktif büyümesini açıklıyor. Şirketin karlılığını etkileyen bilanço kalemlerini değerlendiren Gülen, depremin Türkiye ve sigorta sektörüne maliyetinin ne olduğuna dair görüşlerini aktarıyor.

Sigorta sektörü depremden nasıl etkilendi?
HABERTURK.COM

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Ak Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen oluyor. Ak Sigorta'nın 2022'de bilanço kalemlerinin ele alındığı programda Gülen, şirketin satışları, FAVÖK, kar, aktif büyümesini açıklıyor. Şirketin karlılığını etkileyen bilanço kalemlerini değerlendiren Gülen, depremin Türkiye ve sigorta sektörüne maliyetinin ne olduğuna dair görüşlerini aktarıyor.

ŞİRKETİN DEĞERİ GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?


Gülen, hangi bilanço kaleminin şirketin geleceğine yönelik umut beslenmesini sağladığını ve hangi kalemin kötü geldiğini belirtirken şirketin rasyolarına bakıldığında borsada işlem gören şirketin değerine ilişkin yorum yapıyor.

REASÜRÖRLE NE PAYLAŞILIYOR?

Gülen depremin Türkiye ekonomisi ve sigorta şirketlerine zararını anlatırken sigorta şirketlerinin sigortaladıkları değerler zarar gördüğünde hasarı paylaştıkları reasürans ile ilgili bilgiler veriyor. Türkiye açısından depremde ne kadarlık bir tutarın reasüre edildiğini açıklayan Gülen bu rakamın Ak Sigorta açısından ne anlam ifade ettiğini bildiriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de üretici enflasyonu şubatta beklentilerin altında geldi
İŞ-YAŞAM ABD'de ÜFE beklentilerin altında geldi
Türkiye Fintek Rehberi yayımlandı
İŞ-YAŞAM Türkiye Fintek Rehberi yayımlandı
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta arttı
İŞ-YAŞAM Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta arttı
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ zam talebini açıkladı
İŞ-YAŞAM Kamu işçilerinin zam talebi belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den "geçici işçi düzenlemesi" açıklaması
İŞ-YAŞAM "Geçici işçi düzenlemesi" açıklaması
TİSK'ten deprem bölgesi için acil eylem planı
İŞ-YAŞAM TİSK'ten deprem bölgesi için acil eylem planı
Tarım ÜFE şubatta aylık yüzde 6,58, yıllık yüzde 127,56 arttı
İŞ-YAŞAM Tarımda üretici fiyatları yüzde 127 yükseldi
Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık yüzde 7,8 arttı 
İŞ-YAŞAM Ücretli çalışan sayısı ocakta 7.8 yükseldi 
Dolar/TL, 18,98 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 18,98 seviyesinde
Anadolu Efes 'Rusya' haberlerini yalanladı
İŞ-YAŞAM Anadolu Efes 'Rusya' haberlerini yalanladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.