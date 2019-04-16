Türkiye Sigorta Birliği, birliğe üye şirketlerden derlediği veriler çerçevesinde 2018 yıl sonu itibarıyla teknik ve mali sonuçlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Buna göre, 2018 sonunda sektör, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,8 artışla 36 milyar lirayı bulan tazminatla ekonomiye ve vatandaşlara güvence sağlamaya devam etti.
Sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda yüzde 20,2, hayat sigortalarında ise yüzde 1,1’lik, toplamda da yüzde 17,4’lük bir büyüme kaydetti.
Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 47,7 milyar ve hayat sigortaları prim üretimi de 6,9 milyar lira olurken, sektörün toplam prim üretimi 54,7 milyar liraya ulaştı.
Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin ağustos ayından itibaren düşüş eğilimine girmesi hayat branşındaki büyümenin oldukça sınırlı olmasına neden oldu.
SİGORTA REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ ARTTI
Açıklamaya göre, katılım sigortacılığında faaliyet gösteren sekiz şirketin toplam prim üretimindeki payı yüzde 4,1’e ulaşırken, toplam prim üretimi 2,2 milyar lira seviyesinde kaydedildi.
Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 artışla 178,4 milyar lira, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 23,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
BES KATILIMCI SAYISI 6,8 MİLYON OLDU
Diğer yandan, Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) katılımcı sayısı 5 Nisan 2019 itibarıyla 6,8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dahil 93,4 milyar liraya ulaştı.
2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla sisteme giren 15,2 milyon çalışanın 5 milyonunun sözleşmeleri devam ederken, ayrılma oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Sözleşmeleri devam eden katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 5,6 milyar liraya ulaştı.
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