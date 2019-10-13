Sigortam.net İTÜ Basket: 61 - Darüşşafaka Tekfen: 98

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli, Sinem Tetik

Sigortam.net İTÜ Basket: Mehmet Yağmur 5, Goodwin 22, Cenk Akyol 3, Kerem Gönlüm 6, Coleby 5, Yunus Akçay 3, Ramazan Tekin, Oğulcan Baykan 2, Semih Say 4, Burak Selen 2, Williams 3, Huff 6

Darüşşafaka Tekfen: Browne 8, Lamb 5, Erkan Veyseloğlu 7, Jones 11, Hamilton 5, Colson 26, Mahir Agva 10, Kartal Özmızrak 6, Doğuş Özdemiroğlu 10, Doruk Dora 3, Sinan Güler 4, Hasan Efe Uzun 3

1. Periyot: 11-21

Devre: 27-59

3. Periyot: 40-82

Beş faulle çıkan: 39.02 Mahir Agva (Darüşşafaka Tekfen)

Darüşşafaka Tekfen bu sonuçla ligdeki ikinci maçını kazandı. Sigortam.net İTÜ Basket ise üçüncü maçını da kaybetti.

Mücadeleye üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu isabetli atışlarla başlayan Darüşşafaka Tekfen, 7. dakikayı 15-7 önde geçti. Sigortam.net İTÜ Basket'in yaptığı top kayıplarının ardından skor üretmeye devam eden yeşil-siyahlı ekip, birinci periyodu 21-11 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe Darüşşafaka Tekfen, hızlı hücumlardan sayılar bularak başladı. Konuk ekip, top kayıplarıyla oyundan düşen Sigortam.net İTÜ Basket karşısında 12. dakikada farkı 16 sayıya yükseltti: 11-27. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Darüşşafaka Tekfen, savunmada ve hücumda oldukça etkisiz bir görüntü çizen rakibi karşısında soyunma odasına 32 sayı (27-59) önde girdi.

İkinci yarıya da kolay sayılar bularak başlayan Darüşşafaka Tekfen, üçüncü periyodu 42 sayılık üstünlükle 82-40 önde tamamladı.

Karşılaşmanın son çeyreğinde farkı bir ara 45 sayıya (44-89) çıkaran konuk ekip, müsabakayı 98-61 kazandı.