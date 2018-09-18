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Şıh araya girince ölen kadının yakınları temyize gitmedi

Eşini bıçakla yaralayıp balkondan atarak intihar süsü veren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Abdulhakim Taşdelen’e yardım suçundan beraat eden 5 erkek kardeşi için temyizden vazgeçildi. Kurbanın abisi: “Memleketten şıh geldi, araya girdi. Kardeşleri Kuran’a el basıp yemin ettiler. İnanmadık ama Kuran’a yalan söylenmez diye affettik.”

18.09.2018 - 07:53 | Güncelleme:

İstanbul Esenyurt’ta 2 çocuk annesi Netice Taşdelen’in (31) cesedi, 2 Aralık 2016’da Esenyurt’ta oturduğu apartmanın arka tarafında ölü bulundu. Evinde yapılan incelemede banyoda, mutfakta, bir battaniyede ve balkonun korkuluklarında kan izleri ile bıçak ve intihar mektubu bulundu.

KARDEŞLERİ İÇİNDE MÜEBBET İSTENMİŞTİ

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Netice’yi, eşi Abdulhakim Taşdelen banyoda bıçakladı. Abdulhakim Taşdelen ve kardeşleri, ardından yaralı kadını battaniyeyle mutfak balkonundan attılar. Bir numaralı şüpheli Abdulhakim Taşdelen tutuklanarak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanığın 5 erkek kardeşi hakkında ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek’ten 5 yıla kadar, ‘kasten öldürme suçuna katılmaktan’ ise müebbet hapis cezası istendi.

İNTİHAR MEKTUBU SAHTE ÇIKMIŞTI

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına giren raporda intihar mektubunun, okuma yazma bilmeyen Netice Taşdelen’e ait olmadığı belirtildi. Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar Raşit Taşdelen, Abdurrahim Taşdelen, Yunus Taşdelen, Ömer Taşdelen ve Cemil Taşdelen hakkında ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek’ ile ‘kasten öldürme suçuna katılmak’tan beraat kararı verirken Abdulhakim Taşdelen’i ise ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Netice Taşdelen’in ailesi beraat eden 5 kardeş için kararı temyiz etti.

"KAN PARASI ALMADIK"

Temyiz kararından sonra iki tarafın memleketlerinden büyükler İstanbul’a arabuluculuk yapmaya gelerek iki aileyi barıştırdı. Netice Taşdelen’in ailesi kardeşler yönünden temyiz başvurusunu geri çekti. Netice Taşdelen’in ağabeyi Yami İmre şunları söyledi: “Memleketten büyüklerimiz geldi. Araya girdiler, barışmamızı istediler. Annem şıh gelince mecbur kabul etti. Şıh bizde önemlidir. Kan parası filan hiçbir şey almadık. Zaten kardeşimin kocası ceza aldı. Kardeşleri de bizimle beraber camiye geldiler. Kuran’a el bastılar, ‘Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu’ diye yemin ettiler. Biz inanmadık ama ‘Kuran’a yalan söylenmez’ diye affettik. Kardeşimin çocuklarına da onlar bakıyor. Biz de şikâyetimizden vazgeçtik.”

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YORUMLAR 1
  • Misafir 24 dakika önce
    yeni Türkiye..
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