Sihirbazlık sırlarını açığa çıkardı

"Magic Secrets Revealed" adlı YouTube kanalından sihirbazlık numaralarını ifşa eden maskeli adam yeni gösterisinde asistanının göbeğini yok etti. Gösterisi için asistanına ikizi kadar benzeyen bir kadın kullanan adam, o anları takipçileriyle böyle paylaştı
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"Magic Secrets Revealed" adlı YouTube hesabından sihirbazlık sırlarını açığa çıkaran bir adam, dünyaca meşhur bir sihirbazlık numarasının arkasında yatan gerçeği ifşa etti.
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Maskeli sihirbaz yeni gösterisinde asistanının karın bölgesini yok ederek kadını ikiye ayırmış süsü verdi.
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Kadının ayakları oynadığı için gösteri daha da gerçekçi gözüktü.
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Peki ünlü sihirbazın numarasının altında yatan sır nedir?
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Çoğu kişinin de dikkatini çektiği üzere kadın, göbeği kaybolduktan sonra bedenini hiçbir şekilde kıpırdatmıyor.
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Çünkü eteğinin altında aslında hiçbir şey yok.
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Kadın perdeyle örtüldükten sonra arka tarafta açılan bir bölmeye giriyor.
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Ve bölmede ayakları aşağıda kalacak şekilde uzanıyor.
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Ancak ayakları aşağıda durduğu için gösteri gerçekçi duruyor.
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Bu sırada asistana ikizi kadar benzeyen bir kadın devreye giriyor.
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İkinci asistan daha sonra kafasını diğer kadının durduğu hizaya getirerek izleyicilere gülümsüyor.
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İşte o kareler...
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UÇMA HİLESİNİ İFŞA ETTİ! BAKIN NASIL YAPIYOR?
Ünlü maskeli sihirbaz bir gösterinin sırrını daha ortaya çıkardı.
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Herkesin gözü önünde uçan sihirbaz bakın bu numarayı nasıl yapıyor?
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Çoğu kişinin de tahmin ettiği gibi bu gösteride ince halatlar kullanılıyor.
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Bir vinç yardımıyla sihirbaz havaya kaldırılıyor.
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İşte o kareler...
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ÜNLÜ KART HİLESİNİN ARKA YÜZÜ!
Oyun kartına kalem batıran adam kartı delmediğini iddia ederek kalemi karttan çıkardı.
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İşte gösterinin en merak edici kısmı.
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Kalemi yavaşça çeken adam, kartı delmediğini gösteriyor.
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Gösterinin hilesi ise çok basit.
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Kesilen kalem ucuna mıknatıs takmak.
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Böylelikle kalem karttan geçmiş gibi sabit durabiliyor.
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Gösterinin en önemli kısmı ise kalemi karta batırmadan önce avuç içindeki kalem ucunu saklamayı başarmak.
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LASTİK İLE YAPTIĞI GÖSTERİSİNİ AÇIKLADI
Ünlü illüzyonist David Copperfield bir televizyon programında lastik ile yaptığı gösterinin hilesini açıkladı.
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David Copperfield iki parmağına geçirdiği lastiği, diğer iki parmağına kısa sürede geçiriyor.
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Önce iki parmağındaki lastiği izleyiciye gösteriyor.
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Daha sonra el çabukluğu ile diğer iki parmağına lastiği geçiriyor.
İşte izleyenlerin görmediği gösterinin arka planı.
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Parmaklarınızı hızlı şekilde açıp kapadığınızda lastiğin diğer parmaklarınıza geçtiğini göreceksiniz.
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Geri almak içinde yine aynı yöntemi kullanabilirsiniz.
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Bu kez baş parmağınızdan yardım alarak lastiği açın ve 4 parmak uçlarına yerleştirin.
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Hızlı şekilde açıp kapadığınızda lastik gösterinin başındaki yerini alacaktır.
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Sosyal medyada paylaşılan bu hile videosu kısa sürede çok izlendi.
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HAVUZDA YÜRÜME GÖSTERİSİ VE HİLESİ
Sihirbaz, kamera açısını kendi lehine kullanarak havuzda, su üzerinde yürüme gösterisi yaptı.
İşte o gösteri ve hilesi...
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Ünlü "Maskeli İllüzyonist" yine bir numarayı daha ifşa etti.
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Demir çubuklarla kapalı fıçıdan bir diğer fıçıya hostesi böyle geçiyor.
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İşte o şovun sırrı...
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Sihirbazlar tarafından sıkça kullanılan bardak mendil numarasının sırrı açığa çıktı.
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İşte kare kare sihir numarasının ardında yatan hile...
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İşte o numaranın hilesi...
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SU ALTINDAN ZİNCİRLE KURTULMA HİLESİ
Fiziksel güç ve sahte kilitler birleştirildiğinde bu sihir gerçekleşir.
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1983'te David Copperfield, Özgürlük Heykeli'ni tamamen yok etti. Hile çok basit bir şekilde açıklanabilir. Heykel büyük bir kumaş parçasıyla örtülmüş veya izleyicinin önüne koyulan büyük bir ekranla örtülmüştü. Anıtı aydınlatması dışında anıtın tüm aydınlatması kapandı. Bu basit hazırlık içi boşluk yanılsamasını yarattı ve ışık seti izleyiciyi kör etti. Anıt açığa çıktıktan sonra insanlar görüşlerini göremediler çünkü görüşleri geçici olarak spot ışıklarıyla bulanık kalmıştı.
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Sihirbaz, izleyiciden birine rastgele bir karta imza atmasını ister. Ardından 4 parçaya böler ve imzalanmış kartı seyircilerin önünde sihirli bir şekilde eski haline getirir. Sırrı oldukça basit: illüzyonist cebinde katlanmış bir karta sahip ve imzalanmış kartı onunla değiştiriyor. Gizli kart yırtılır ve imzalanmış kart mükemmel güvenlidir.
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Sadece nasıl durması gerektiğini biliyor.
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İzleyiciler tarafından kuşatıldığında büyük bir kamyon nasıl yok edilir? Kolay! Yapmanız gereken tek şey kamyonun üzerinde özel bir örtü örtmek. Perdeleri çıkardığınızda, kamyon artık yok. Şimdi neden bu numaranın yalnızca TV'de görülebileceğini anlıyorsunuz.
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Sırrını bildiğinde 1 doları 100 dolara çevirmek o kadar kolaydır. Bir sihirbaz 1 doları özel bir şekilde katlar ve parmaklarının arkasına gizler. Ardından kimsenin görmediği şekilde 100 doları dikkatlice yer değiştirir.
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Kılıcını yutmayı öğrenmek yıllar sürebilir, çünkü son derece tehlikeli bir uygulama. Hile birçok fiziksel ve psikolojik hazırlık gerektirir. İllüzyonist kafasını boğazını ve karnını düz bir çizgi haline getirir ve kılıçtan zarar görmeyecek şekilde konumlandırır.
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'Suyu buz yapma' numarası için bir cam bardak ve bir kapalı bardağa ihtiyacınız var.
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Cam bardaktaki suyu kapalı bardağa boşaltın.
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İki bardağı da gösterin.
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Kaplı bardaktaki buzu boşaltın.
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Hilesi ise kapalı bardağın içine sünger koymak.
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İşte sıkıca girmiş ve görünmeyen sünger.
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Buzları önceden içine atın. Numaranızı yapın.
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'Bozuk parayı kaybetme' gösterisi için sihirbaz olmanıza gerek yok.
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